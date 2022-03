Os músicos britânicos Jordan Rakei e Moses Boyd regressam a Portugal no verão, para atuarem na 17.ª edição do festival Cool Jazz, que decorre em julho, em Cascais, foi hoje anunciado.

“A noite de 28 de julho será ainda mais memorável no palco do EDP Cool Jazz. Jordan Rakei e Moses Boyd vão subir ao palco do Hipódromo Manuel Possolo e apresentar os seus mais recentes trabalhos editados – uma noite, dois concertos”, refere a promotora Live Experiences num comunicado hoje divulgado.

O multi-instrumentista e produtor Jordan Rakei irá apresentar no festival o álbum “What we call life”, editado em setembro do ano passado e que “reflete o seu percurso através da terapia”, e o EP “Bruises”, editado este mês.

Já o “prodigioso baterista de jazz” Moses Boyd irá apresentar no festival “Dark Matter”, álbum de estreia que editou em 2020, “trazendo para o palco a energia do grime e ritmos dos clubes underground de Londres, combinados com o jazz”.

Para o EDP CoolJazz 2022 também já tinham sido confirmadas a atuação de John Legend/Murta (2 de julho), Yann Tiersen (21 de julho), Miguel Araújo/Tiago Nacarato (23 de julho), Diana Krall (27 de julho) e Jorge Ben Jor (30 de julho). Todos os concertos acontecem no Hipódromo Manuel Possolo.

A 17.ª edição do festival esteve inicialmente marcada para julho 2020, mas foi adiada um ano devido à pandemia. Este ano, o festival voltou a ser adiado “devido à situação mundial causada pela pandemia da COVID-19 e consequentes incertezas de saúde pública”.