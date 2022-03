Além de "Symphony of Sorrows", do coreógrafo e primeiro bailarino da Companhia Nacional de Bailado (CNB), sobre a sinfonia de Gorecki, o próximo programa da CNB incluirá ainda "Fall", de Sidi Larbi Cherkaoui, primeira obra do coreógrafo flamengo-marroquino a entrar para o repertório da companhia nacional.

Trata-se do primeiro programa desenhado por Carlos Prado, novo diretor da CNB desde setembro de 2021, e junta ensaios abertos, um ensaio geral solidário e uma conversa pré-espetáculo em torno deste programa, intitulado "Cherkaoui/Ramalho", que ficará em cena até 3 de abril.

Na véspera da estreia, quarta-feira, pelas 20h00, a CNB convida o público para mais um “Ensaio Geral Solidário”, no Teatro Camões, que visa a angariação de fundos que apoiem instituições de solidariedade social, desta vez para reverter a favor das associações CASA - Centro de Apoio ao Sem Abrigo e Passa Sabi, Associação de Moradores do Bairro do Rêgo.