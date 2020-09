“A peça fala muito de como é que é a relação da família, dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos e dos filhos uns para com os outros”, explicou o coreógrafo aos jornalistas, no final de um ensaio no Teatro Viriato.

Desde o início do espetáculo que os três bailarinos, interpretando os irmãos Abelard, Adler e Hadrian, procuram o rasto dos seus pais, marcando com um giz, no chão, a sua ausência.

Segundo Victor Hugo Pontes, no espetáculo, os três irmãos “começam a ficcionar que os pais existem, por isso é que eles vão escrevendo no chão, para se manterem ligados às memórias que tinham” deles.

“Esta peça foi escrita na altura da pandemia [de COVID-19)]. Não quer dizer que esteja completamente ligada à pandemia, mas tem a ver com esta ideia de estarmos confinados em casa, de elementos da nossa família irem desaparecendo e não nos podermos despedir deles”, referiu.