"No seguimento da recomendação efetuada pela DGS – Direção Geral de Saúde, como forma de prevenção do novo Coronavírus (COVID-19), relativamente a eventos públicos em recintos fechados, a editora Espacial e a Senhores do Ar tomaram a decisão de adiar o concerto de Marco Paulo, agendado para dia 21 de março no Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota, para dia 23 de maio", anunciou a promotora em comunicado.

Os bilhetes já adquiridos, são válidos para a nova data. "Preferindo a devolução do valor do ingresso, pode pedi-lo, no respectivo local de compra, no prazo de 30 dias a contar da data do evento adiado (21 março)", acrescenta a Senhores do Ar.