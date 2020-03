“Para já estou em casa, a trabalhar no terceiro volume do meu último trabalho. Mas é natural que eu venha a escrever sobre esse tema do coronavírus e da minha passagem pelo hospital”, afirmou, em entrevista à Lusa, ao início da noite de quinta-feira, o escritor cabo-verdiano, residente no Mindelo, ilha de São Vicente, vencedor do Prémio Camões em 2018.

O filho do escritor, Nuno Almeida, anunciou entretanto, na sua página oficial na rede social Facebook, que as análises confirmaram "oficialmente" que o teste ao novo coronavírus deram resultado negativo para Germano Almeida.

O escritor cabo-verdiano, de 74 anos, regressou ao Mindelo no sábado, depois de ter participado no festival literário Correntes d’Escritas, realizado de 15 a 23 de fevereiro na Póvoa de Varzim. Diz que no evento matou saudades do amigo e escritor chileno Luís Sepúlveda, entretanto diagnosticado em Espanha com o Covid-19, epidemia provocada pelo novo coronavírus.

“A minha preocupação foi que eu e ele somos amigos antigos e há muito tempo que não nos víamos e ficamos um bocado a conversar. Daí o meu receio, mas estou convencido que não foi nada de grave”, afirmou Germano Almeida, que preventivamente chegou a passar 24 horas internado, em isolamento, no Hospital Dr. Baptista de Sousa, no Mindelo, de onde saiu na terça-feira.