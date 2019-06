Courtney Love, viúva de Kurt Cobain, confessou ter visto e conversado com o fantasma do músico. A revelação foi feita durante uma entrevista à revista Interview, onde lhe foram colocadas perguntas de várias personalidades do mundo do entretenimento.

"Quando me mudei com a Frances [Bean, filha de Courtney Love e Kurt Cobain] e com o Edward [Norton, ex-namorado], vi o Kurt sentado numa cadeira", respondeu a artista, em resposta à pergunta do ator Joshua Boone

Na entrevista, Courtney Love conta ainda que o fantasma do músico falou com ela. "Ele disse-me olá e foi-se embora", revelou.