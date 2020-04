Também na Escola da Noite, outra companhia profissional de Coimbra com apoio plurianual da DGArtes, não houve qualquer alteração nos ordenados dos trabalhadores, estando a trabalhar a partir de casa, contou Pedro Rodrigues, membro da direção.

"Estamos na fase inicial de preparação de dois espetáculos que contam com colaboradores externos, mas, nesta fase, as pessoas estão à distância a trabalhar e continuamos a pagar o que estava acordado", referiu, admitindo, no entanto, que, "em condições normais", a companhia já estaria em ensaios.

Uma das preocupações na companhia que gere o Teatro da Cerca de São Bernardo (TCSB) é tentar reprogramar as atividades que estavam previstas.

"Vai haver uma pressão muito grande no segundo semestre e será impossível encaixar tudo", constatou Pedro Rodrigues.

Também no Salão Brazil, sala de concertos programada pelo Jazz ao Centro Clube (JACC), não houve qualquer despedimento, estando a equipa a trabalhar em casa "na preparação das iniciativas pensadas para o segundo semestre", contou o responsável do JACC, José Miguel Pereira.

"O maior impacto teve que ver com a atividade no Salão Brazil. A expectativa é retomar a programação o mais breve possível e tentar negociar com os músicos a remarcação das datas adiadas, que deverá acontecer em 90% dos casos, salvo situações de ‘tours' internacionais", explicou.

No Museu Nacional Machado de Castro (MNMC), o foco também passa pela tentativa de reprogramação das atividades previstas para o resto do ano, com a grande maioria dos funcionários em situação de teletrabalho, disse à Lusa a diretora do museu, Ana Alcoforado.

"Temos que repensar o regresso para ver o que é viável até ao final do ano", acrescentou, referindo que os únicos trabalhadores externos ao museu - serviço de segurança e limpeza - mantêm-se e continuam a fazer o seu trabalho.

Entretanto, para ajudar na produção de material de proteção, seis pessoas do museu estão a fazer cogulas e botas para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, numa forma de apoiar o combate à pandemia, avançou.