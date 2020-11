Bem conhecido dos espectadores portugueses pelas séries "Os Homens do Presidente" ("The West Wing") e "The Good Doctor", Richard Schiff está a recuperar da COVID-19, mas a sua situação clínica foi mais grave do que deu a entender quando partilhou nas redes sociais que tinha sido internado e, mais tarde, ao agradecer aos médicos e a todos os que se interessaram pelo seu estado de saúde.

O ator de 65 anos e a sua esposa Sheila Kelley testaram positivo a 4 de novembro em Vancouver, onde decorrem as gravações de "The Good Doctor".

Embora o caso da esposa tenha sido ligeiro, a evolução da situação de Richard Schiff acabou por levar ao seu internamento no dia 16.

Após receber oxigénio e reagir de forma favorável a um tratamento de esteroides e o antiviral Remdesivir, teve alta três dias mais tarde.

Na quarta-feira à noite (25) no programa "The Last Word", Richard Schiff garantiu que foi sempre cuidadoso e que o vírus "é mais assustador do que se lê e do que se ouviu falar".

"Há algo de binário nesta COVID-19. Quer derrotar-te. Entra no teu sistema e parece que onde quer que penses que podes respirar, irá para lá – e é onde a tosse irá. Quer impedir-te de respirar", partilhou com o apresentador de Lawrence O’Donnell, antigo argumentista de "Os Homens do Presidente".

As consequências ainda se fazem sentir mais de três semanas desde que testou positivo.

"Embora algumas pessoas tenham muita sorte ao receber um fardo viral leve e consigam ultrapassar isto, especialmente os mais jovens e atletas, esta coisa vai debilitar aqueles de nós que são normais. Toda a minha energia desapareceu, a minha força desapareceu, os meus músculos atrofiaram. Está a voltar bem devagar", explicou.

"O [Joe] Biden está certo. Não se trata de uma coisa política, uma coisa partidária. É bom senso. Não posso reforçar o suficiente às pessoas que vocês não querem apanhar isto", continuou.

Esforçando-se para não ceder às lágrimas, continuou: "A conversa que tive de ter com a Sheila, porque não isto pareceu bom durante um dia ou dois, é uma conversa que não se quer ter com ninguém, nunca. Isto é duro".

Enquanto recupera, Richard Schiff teve direita a uma surpresa no programa: várias mensagens em vídeo de atores de "Os Homens do Presidente".