A organização dos Grammy adiou esta quarta-feira a cerimónia prevista para 31 de janeiro com Trevor Noah como anfitrião devido às "incertezas sobre a variante Ómicron", que se espalhou pelos EUA nas últimas semanas.

"Manter o espetáculo a 31 de janeiro simplesmente traz demasiados riscos", destacou a Academia Fonográfica em comunicado, acrescentando que uma nova data será anunciada "em breve".

Com 11 nomeações, a corrida para os prémios da 64.ª cerimónia é liderada pelo norte-americano Jon Batiste, um dos responsáveis pela banda sonora de “Soul”, filme de animação da Disney que conquistou o Óscar de Melhor Banda Sonora Original, na corrida para Álbum do Ano com “We Are” e Gravação do ano com “Freedom”, contando ainda com a presença em categorias de R&B, jazz, clássica, música de raiz americana e vídeo musical.

A seguir na lista surgem Justin Bieber, Doja Cat e H.E.R., com oito nomeações cada.