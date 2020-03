A bolsa pretende "atenuar danos" causados a artistas e companhias que estão "impossibilitados de trabalhar" na sequência do estado de emergência decretado em Portugal devido à COVID-19, explicou hoje à agência Lusa o diretor artístico e ator da Lendias d'Encantar, António Revez.

Atualmente, os profissionais das artes, como atores, músicos, dançarinos, cenógrafos, técnicos e produtores, sobretudo os trabalhadores independentes, estão a ser "severamente 'castigados' com o encerramento forçado de todas as salas do país e o cancelamento de espetáculos", frisou.

Por isso, a Lendias d'Encantar reafetou uma verba de 15 mil euros do seu orçamento deste ano para criar a bolsa e "contribuir para atenuar as consequências negativas da situação", comprando antecipadamente espetáculos e permitindo a artistas independentes e companhias "auferirem desde já de algum rendimento".

"A intenção é minimizar os impactos financeiros [da COVID-19] junto daqueles que, vendo-se impossibilitados de trabalhar, possam, ainda assim, auferir algum rendimento com a venda antecipada dos seus projetos artísticos", explicou António Revez.