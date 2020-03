Em comunicado, a Fundação Casa da Música realça que o “reembolso do valor dos bilhetes será feito presencialmente na bilheteira da Casa da Música, se aí foram adquiridos, ou eletronicamente, se foram obtidos 'online'”, acrescentando ainda que informação adicional será disponibilizada, caso necessário.

O anúncio é feito no dia em que a Casa da Música iria receber o concerto de Dave Holland, Kenny Barron e Jonathan Blake, com o cancelamento a abranger dezenas de espetáculos e atividades da programação da instituição até 03 de abril, como a atuação da Orquestra Sinfónica do Porto na sexta-feira ou os concertos de Bárbara Tinoco e Pedro Caldeira Cabral, entre muitos outros.

A Casa da Música junta-se assim a dezenas de instituições culturais pelo país que já cancelaram ou adiaram a programação até ao começo de abril, seguindo a recomendação da Direção-Geral da Saúde (DGS) para que sejam suspensos eventos em espaços fechados que possam reunir mil pessoas ou em espaços abertos quando o público for superior a cinco mil participantes.

Na quarta-feira, o Maus Hábitos, o Teatro Sá da Bandeira, o Hard Club, Pérola Negra e Gare, todos no Porto, anunciaram que a programação de março iria ser cancelada (com exceção do Maus Hábitos e do Sá da Bandeira, que estabeleceram como limite os dias 26 e 24 de março, respetivamente).

Em Braga, espaços como o Theatro Circo e o gnration também cancelaram a programação deste mês, enquanto em Lisboa instituições como Centro Cultural de Belém, Fundação Calouste Gulbenkian, Culturgest, Galeria Zé dos Bois, entre muitas outras, também decidiram adotar as recomendações da DGS.

A Organização Mundial de Saúde declarou, na quarta-feira, a doença Covid-19, provocada pelo novo coronavírus, que surgiu na China em dezembro de 2019, como pandemia.

Portugal registava na quarta-feira 59 casos de infeção pelo novo coronavírus. A região Norte continua a registar o maior número de casos confirmados (36), seguida da Grande Lisboa (17) e das regiões Centro e do Algarve (três cada).

As medidas já adotadas em Portugal para conter a pandemia incluem, entre outras, a suspensão das ligações aéreas com a Itália, a suspensão ou condicionamento de visitas a hospitais, lares e prisões, e a realização de jogos de futebol sem público.

Em todo o mundo, o novo coronavírus já infetou mais de 124 mil pessoas e provocou mais de 4.500 mortos.