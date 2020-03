"Continuamos a monitorizar em cada caso a posição dos promotores e dos artistas. Qualquer novo cancelamento ou adiamento, bem como a respetiva devolução do dinheiro dos bilhetes, será prontamente objeto de publicação na página de Facebook e site do Coliseu", acrescenta a nota.

O Coliseu Porto Ageas continuará ainda atento a todas as indicações das autoridades, sensibilizando todos os cidadãos para que adotem o comportamento preventivo responsável indicado pela DGS.

O número de infetados pelo novo coronavírus subiu para 331, mais 86 do que os contabilizados no domingo, anunciou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim sobre a situação epidemiológica em Portugal, divulgado hoje às 12:30, há 2908 casos suspeitos, dos quais 374 aguardam resultado laboratorial.

Segundo a DGS, há três casos recuperados.

O Governo anunciou hoje o controlo de fronteiras terrestres com Espanha, passando a existir nove pontos de passagem e exclusivamente destinados para transporte de mercadorias e trabalhadores que tenham d se deslocar por razões profissionais.

Na sexta-feira, o Governo tinha já declarado o estado de alerta no país, colocando os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão, e suspendeu as atividades letivas presenciais em todas as escolas a partir de segunda-feira, impondo restrições em estabelecimentos comerciais e transportes, entre outras.

