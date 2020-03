A quarta edição do festival de música Soam as Guitarras deveria começar no próximo sábado, dia 28, em Setúbal, e contaria com concertos e espetáculos até abril, em Oeiras, Évora e Póvoa de Varzim.

Em comunicado, a organização explica que fez “todos os esforços junto dos artistas, coprodutores e parceiros, no sentido do reagendamento dos concertos anunciados, tendo já pronto um novo calendário”.

A divulgação das novas datas e de toda a informações sobre bilhética só será feita depois de levantado o estado de emergência, seguindo uma norma revelada hoje pela Inspeção-Geral das Atividades Culturais (IGAC).