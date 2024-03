O Soam as Guitarras, que se realizou pela primeira vez em Oeiras, em 2017, tendo-se depois estendido a outros municípios, é palco “de canções, conceitos, encontros e desafios, ‘acompanhados’ à guitarra, e não só”, lê-se no site oficial do festival.

Na 8.ª edição, Oeiras recebe o festival entre quinta-feira e 13 de abril e nos dias 17 e 18 de maio.

No espetáculo que abre este ano o festival, no Auditório Municipal Eunice Muñoz, o vocalista dos Xutos & Pontapés, Tim, convida “uma referência cimeira da guitarra em Portugal com uma longa e notável carreira: Pedro Jóia”.

O mesmo auditório será palco, no dia 5 de abril, do espetáculo “Zeca e os Poetas da Liberdade”, pelo quarteto Naked Lunch, ao qual se juntam a bateria do músico e poeta José Anjos e a guitarra e voz de Sara Alhinho, e, no dia 6 de abril, de um concerto que junta o “virtuoso guitarrista” José Manuel Neto e “dois músicos sonantes e de talento superlativo”, o contrabaixista Bernardo Moreira e o percussionista Ruca Rebordão.

Nos dias 11, 12 e 13 de abril, o Auditório Municipal Ruy de Carvalho acolhe as atuações dos PAUS, que convidam o guitarrista Filho da Mãe, dos Virgem Suta com o guitarrista João Alves, e de Bruno Pernadas com o saxofonista José Soares, respetivamente.

Em maio, o Soam as Guitarras muda-se para a Fábrica da Pólvora de Barcarena, para espetáculos de João Só, que terá como convidado Tiago Nogueira, de Os Quatro e Meia, no dia 17 de maio, “Os Portugueses”, um projeto do músico Rodrigo Leão, que contará com a participação “do notável guitarrista, compositor e arranjador” José Peixoto.

Em maio, o festival chega à Póvoa de Varzim, com espetáculos de Tim e Pedro Jóia, no dia 17, e de João Só com Tiago Nogueira, no dia 18. Os concertos acontecem no Cine-teatro Garrett.

O Soam as Guitarras instala-se em Setúbal de 24 a 30 de maio, com espetáculos no Cinema Charlot e no Fórum Municipal Luísa Todi.

A 24 de maio, o contrabaixista Aníbal Zola convida a cantora Madalena Palmeirim, a 25 de maio Bruno Pernadas junta-se ao guitarrista Mário Delgado, a 29 de maio Tim convida Pedro Jóia, e a 30 de maio Rodrigo Leão apresenta “Os Portugueses”, com a participação de José Peixoto.