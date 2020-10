As gravações do próximo videoclip de Dua Lipa foram interrompidas pelas autoridades britânicas depois de várias queixas dos moradores do bairro de Shoreditch, em Londres. Segundo o The Sun, as regas para controlar a pandemia da COVID-19 não estavam a ser respeitadas, o que alertou a população local.

Uma testemunha explicou ao jornal que a artista e a sua equipa "estavam a divertir-se, mas quem vive naquele bairro estava a viver um pesadelo". "Parecia que as pessoas estavam a infringir as regras e o distanciamento social não existia", frisou. Na sua publicação online, a publicação revelou ainda fotografias do momento - veja aqui.

Ao The Sun, a mesma fonte conta que "havia figurantes (...) e bailarinos ali de um lado para o outro", acrescentando que haveria pessoas a beber.

"As pessoas nesta zona estão a cumprir as regras e ver uma estrela pop a infringi-las foi péssimo. Alguém chamou a polícia. Era fim de tarde e aquilo estava deserto, mas foi uma chapada na cara das pessoas que vivem ali", acrescentou.