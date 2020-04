Em relação ao clube da Praça da Alegria “é muito complicado”. “Mas estamos a estudar algumas iniciativas para que as pessoas se mantenham atentas e, sobretudo, que ouçam muita música, porque isso é a vida dos músicos, e neste momento é neles que temos de pensar mais”, afirmou.

Durante o tempo em que o HCP permanecer encerrado, deverá mudar-se, tal como a escola, para o mundo virtual.

“Estamos a pensar fazer concertos virtuais, ‘jam sessions’ virtuais, publicar vídeos no nosso canal de Youtube de concertos ao vivo no clube. Vamos tentar implementar isso no sentido de chamar a atenção para a situação dos músicos, que é terrível”, disse.

Inês Homem Cunha sublinha que o que aconteceu no setor cultural, devido à pandemia da COVID-19, “foi muito súbito”.

“Não houve maneira de as pessoas se prepararem minimamente, de se organizarem, foi de um dia para o outro. Desataram a cair marcações de concertos e tudo colapsou”, salientou.

Apesar de o panorama não ser dos melhores, Inês Homem Cunha mantém a esperança. “Ontem enviámos um comunicado para a nossa newsletter e para as nossas redes e para os sócios todos do Hot, dizendo que isto nos preocupava e que a situação do clube também nos preocupava: o clube depende da receita da porta e das quotas dos sócios e se, de repente, isso tudo começasse a cair, nós íamos ter muitas dificuldades em nos mantermos a funcionar, e recebemos vários 'mails' de pessoas, que não são sócias, a quererem fazer-se sócias nesta altura, o que é uma prova de que nós somos um povo super solidário e envolvido, ao contrário do que muita gente diz”, contou.

As respostas que tem recebido ao comunicado divulgado na terça-feira, deixam Inês Homem Cunha “muito contente” e convencida de que “vai correr tudo bem, só pode”.

O Hot Clube de Portugal, o mais antigo clube de jazz europeu em atividade, foi fundado oficialmente a 19 de março de 1948, quando Luiz Villas-Boas, melómano e fundador do clube, preencheu a ficha de sócio número um.

A par do clube e da escola de jazz, parte do trabalho da instituição passa também pelo núcleo museológico, assente sobretudo no espólio deixado por Luiz Villas-Boas, que morreu em 1999.

Em mais de setenta anos de história, o Hot Clube de Portugal terá vivido o momento mais difícil em 2009, quando a cave onde funcionava há décadas, num edifício na Praça de Alegria, ficou destruída num incêndio, sobrando hoje apenas a fachada do prédio.

Dois anos depois, em 2011, o Hot Clube de Portugal retomou a atividade, duas portas ao lado da cave antiga, num espaço mais moderno, mas, ainda assim, pequeno. E com a ficha de sócio de Luiz Villas-Boas a relembrar quando tudo começou, em 1948.

Em 2014, foi criada a etiqueta discográfica do clube.

