Os adiamentos no mundo da música continuam e não há boas notícias para os fãs de Lady Gaga, que vão ter de esperar mais algumas semanas para ouvir as novas canções da artista. Na sua conta no Instagram, a cantora revelou que irá adiar o lanaçamento do disco "Chromatica" devido à pandemia do COVID-19.

"Em primeiro lugar, gostava ter certeza de que todos estão seguros e em distanciamento social. Por favor, saibam que estou a pensar em vocês", começou por frisar Lady Gaga nas redes sociais, explicando que "adiar o lançamento de 'Chromatica' foi uma decisão difícil". "Ainda irei anunciar uma nova data para o lançamento em 2020", garantiu.

"Este é um momento complicado e assustador para todos nós, e quero acreditar que arte é uma das coisas mais poderosas para darmos alegria e cura uns aos outros em momentos como este e, então, não me parece certo lançar este álbum com tudo que está a acontecer", escreveu.

