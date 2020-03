"Na sequência das últimas orientações da Direção Geral da Saúde e do Governo de Portugal, a AMEC | Metropolitana decidiu estender a suspensão das atividades performativas da Orquestra Metropolitana de Lisboa e de todas as formações académicas até ao dia 31 de maio", refere aquela associação num comunicado hoje divulgado, no qual salienta que "sempre que possível os concertos serão reagendados para a próxima temporada".

No dia 12 de março, a AMEC tinha anunciado que a suspensão de todas as atuações da Orquestra Metropolitana de Lisboa e de todas as formações académicas duraria até 5 de abril.

Os bilhetes para as atividades suspensas podem ser devolvidos através do ponto de venda onde foram comprados.