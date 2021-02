Segundo a TVI, que cita a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, 21 residentes da Casa do Artista, em Lisboa, testaram positivo à COVID-19. Esta sexta-feira, dia 5 de janeiro, o canal avançou ainda que há 21 profissionais infetados, estando todos a cumprir isolamento em casa.

Dez dos residentes estão internados e 11 dos casos estão isolados nas instalações da Casa do Artista.

O canal avança ainda que o surto de COVID-19 na Casa do Artista, em Lisboa, já fez seis vítimas mortais, segundo a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. A atriz Cecília Guimarães, de 93 anos, a atriz Adelaide João, de 99 anos, e a cantora Maria Andrea Gaspar, nascida em 1929, foram três das vítimas.

No início da semana, em declarações à Lusa, o presidente da junta de freguesia de Carnide, Fábio Sousa avançou ue, neste momento, residem na Casa do Artista 70 pessoas. A situação está controlada e é do conhecimento da delegada de saúde, que a está a acompanhar, acrescentou o autarca.