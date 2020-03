Em comunicados idênticos, o D. Maria II e São João explicam que esta decisão é feita num “quadro do esforço nacional de contenção do novo coronavírus, e em articulação estreita com o Ministério da Cultura e Autoridades de Saúde”.

No caso do São João, o público que tenha adquirido bilhetes para “os espetáculos afetados por esta suspensão deverá entrar em contacto com os serviços de bilheteira, através do número grátis 800 10 8675 ou do e-mail bilheteira@tnsj.pt para garantir o respetivo reembolso ou reagendamento dos ingressos”.

Em relação ao D. Maria II, o contacto deverá ser feito através dos contactos 800 213 250 ou do e-mail bilheteira@tndm.pt.

Apesar desta suspensão, os dois teatros garantem que honrarão todos os compromissos financeiros assumidos com os seus trabalhadores e com companhias, artistas e técnicos independentes.