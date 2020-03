Tom Hanks e Rita Wilson receberam alta do hospital na Austrália onde estavam em quarentena desde que foram diagnosticados com o coronavírus na semana passada.

Segundo a imprensa especializada americana, o casal está em recuperação e ficará a partir de agora em quarentena na sua casa alugada.

O vencedor de dois Óscares estava na Austrália para a rodagem de um "biopic" sobre Elvis Presley, dirigido por Baz Luhrmann "Moulin Roge"), quando ele e a sua esposa, ambos com 63 anos, contraíram a doença.

Ambos chegaram a Sydney e Brisbane antes de manifestarem sintomas e testarem positivo. A produção do filme foi suspensa e as autoridades rastrearam as pessoas que estiveram em contacto com o casal para identificar outros possíveis infetados.

Até ao momento, a Austrália confirmou quase 400 casos de coronavírus e cinco vítimas fatais.

Nas redes sociais, o casal partilhou uma mensagem a agradecer aos funcionários de saúde pelos cuidados recebidos e apelaram oas fãs para seguirem as recomendações dos especialistas para evitar a doença.

