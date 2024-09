A nova temporada de "Secret Story - A Casa dos Segredos" estreou-se este domingo, dia 15 de setembro, na TVI. A edição de 2024 do reality show é apresentada por Cristina Ferreira.

Na primeira gala, além da entrada dos concorrentes na 'casa mais vigiada do país', foi revela a lista de segredos. Nos próximos meses, os participantes têm de esconder as suas histórias para tentarem conquistar o prémio final de cem mil euros.

Durante a gala deste domingo, foram revelados alguns dos segredos escolhidos pela produção. Patrícia Carvalho, uma das concorrentes, foi apresentada como "cúmplice da Voz" e Rita Almeida e Ruben Silvestre entraram na 'casa' como ex-casal (Já me envolvi com um(a) concorrente da casa).

LISTA DE SEGREDOS:

- A minha família ganhou o Euromilhões;

- Conheci a mulher do meu namorado no dia do seu funeral;

- Sobrevivi a um incêndio em minha casa;

- Já me envolvi com um(a) concorrente da casa - Rita Almeida e Ruben Silvestre;

- Maquilho mortos;

- Nasci com uma malformação congénita;

- Sofro de "michaelofobia" (medo do Michael Jackson);

- Sou cúmplice da Voz - Patrícia Carvalho;

- Sou mórmon e fiz um voto de castidade;

- Fui obrigado/a a sair do meu país;

- Fiz ballet clássico no conservatório;

- Sofro de uma doença incapacitante;

- Somos um casal falso - Maycon e Renata Reis;

- Nasci com 800 gramas;

- Sofri queimaduras graves;

- Participei numa novela da TVI;

- Somos um casal - Margarida Barroso e Gonçalo Coelho;

- Vivi em 14 casas diferentes durante a adolescência;

- Sou CEO de uma empresa de sucesso.