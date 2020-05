“A organização do VOA – Heavy Rock Festival encontra-se em contacto com todas as entidades envolvidas na 11.ª do festival, no Estádio Nacional, para o seu adiamento, a ter lugar em 01 de 02 de julho de 2021, no mesmo local”, lê-se numa publicação partilhada na página oficial do festival na rede social Facebook.

O cartaz do VOA para este ano incluía, entre outros Korn, Bring Me The Horizon, System of a Down. Os passes de dois dias e os bilhetes para 02 de julho já estavam esgotados.

“Esperamos – tão breve quanto possível – comunicar-vos a notícia que todos desejamos: a manutenção integral do cartaz já anunciado”, refere a organização.

A decisão da organização do VOA prende-se com “a aprovação da proposta de lei que estabelece medidas excecionais e temporárias quanto aos espetáculos de natureza artística, no âmbito da pandemia da doença covid-19”. “Nos termos da mesma impõe-se a proibição da realização de festivais e outros espetáculos de natureza análoga até 30 de setembro de 2020”, lembra a organização do festival.

O parlamento aprovou na quinta-feira, na generalidade, a proibição, até 30 de setembro, da realização de “festivais e espetáculos de natureza análoga”.

A discussão do projeto de lei da autoria do Governo segue agora na especialidade, na comissão parlamentar de Cultura, onde é hoje votada, antes da votação final global em plenário, que deverá acontecer no final desta semana.