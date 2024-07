O concerto de 21 Savage no Super Bock Super Rock, na Herdade do Cabeço da Flauta, no distrito de Setúbal, foi cancelado. O espetáculo estava inserido na digressão de apresentação de “American Dream”, álbum editado no início deste ano e que foi anunciado como a banda sonora de um filme sobre a vida do rapper.

"Por motivos de saúde, o artista 21 Savage foi obrigado a cancelar o espetáculo agendado para hoje no Super Bock Super Rock.

Papillon estreia-se hoje no palco principal do festival", anunciou a organização nas redes sociais, adiantando que "todos os bilhetes diários de 19 de julho serão válidos também para sábado, dia 20, bastando guardar o bilhete e apresentá-lo à entrada".

"Os portadores de bilhete diário de 19 de julho que, ainda assim, pretendam o reembolso do seu bilhete, podem solicitá-lo até ao dia 18 de agosto, no local onde o adquiriram e mediante apresentação do bilhete válido e não utilizado", pode ler-se no comunicado.

21 Savage nasceu no Reino Unido, em 1992, emigrou aos sete anos para Atlanta, nos Estados Unidos, com a mãe e os dez irmãos, e teve a infância e adolescência marcadas por criminalidade e violência relacionada com gangues.

No dia em que completou 21 anos foi baleado seis vezes, num tiroteio, e viu morrer o melhor amigo. O momento marcou uma viragem na vida do ‘rapper’.

É dessa altura que datam as primeiras ‘mixtapes’ de 21 Savage, que em 2016 editou o EP de estreia, “Savage Mode”, em colaboração com o produtor Metro Boomin.

O primeiro álbum de estúdio, “Issa Album”, foi editado um ano depois.

Em 2020 venceu um prémio Grammy de Melhor Canção Rap, com “A lot”, tema que abre o álbum “I am > I was”.

Hoje, no palco principal do SBSR, além de 21 Savage, atuam também Mahalia, Slow J e o DJ Black Coffee.

O cartaz do segundo dia do festival inclui ainda atuações de Kenny Mason, Mabel, Aminé, Gryffin, Yen Sung e Chromeo, em formato DJ set.

Para chegar ao festival, a organização recomenda o uso de transportes públicos.

“O ideal é ir de comboio até Coina e depois há um autocarro que pára à porta”, recordou Luís Montez, lembrando que a viagem de comboio está incluída nas áreas abrangidas pelo passe Navegante.

Além disso, à porta do recinto há um ponto de TVDE e “uma área de estacionamento incrível, uma obra notável da Câmara Municipal de Sesimbra, que vai estar iluminada e com arrumadores”.

Ao lado do recinto há uma zona de campismo, gratuita para os portadores de passe de três dias, que abriu na quinta-feira e encerra às 17:00 de domingo.

“Quem não comprou passe e não queira ir para casa [depois dos concertos] pode comprar uma noite no campismo”, disse Luís Montez.

Até sábado a organização tem autocarros gratuitos para a praia do Meco, entre as 10:00 e as 19:00.

Mais informações sobre a 28.ª edição do SBSR podem ser consultadas no ‘site’ oficial do festival em www.superbocksuperrock.pt