Inaugurada na quinta-feira, dia em que o artista plástico e poeta teria completado 100 anos, a mostra do fotógrafo João Francisco Vilhena assinala a "vida intensa e preenchida" e a "surpreendente originalidade" da obra do artista que morreu em 08 de novembro, refere uma nota da organização da mostra.

"Pintor e poeta convivem envolvidos nas experiências visuais e poéticas sugeridas pela vivência surrealista" do artista Artur do Cruzeiro Seixas, que "foi pioneiro em terras lusas desta experimentação artística", acrescenta a nota, sublinhando que a exposição estava programada para assinalar o centenário de nascimento do artista.