A fadista Cuca Roseta protagoniza o concerto de Natal da Orquestra Metropolitana de Lisboa (OML), no próximo sábado, às 21:00, no Centro Cultural de Belém, na capital portuguesa.

“O Programa de Natal que a Metropolitana traz este ano ao Grande Auditório do Centro Cultural de Belém faz da música mensagem. É comunhão de estilos, de convivências improváveis, dos valores humanistas, da reunião das pessoas, das estrelas que brilham no céu… de tudo aquilo que representa o Natal”, lê-se no comunicado da OML.

O maestro Alberto Roque dirige o concerto, cujo programa apresenta “fados de Natal intercalados com a Suíte N.º 3 de J. S. Bach”.

Cuca Roseta vai interpretar 12 temas, todos com arranjos musicais de Luís Cardoso, alguns com assinatura sua, como os casos de "Toca o Sino", de Felix Bernard, "Vou Tentar", além dos temas tradicionais "Verde Pinheiro de Natal", "Vai Chegar o Grande Dia", "Estamos quase no Natal" e "Nasceu o Amor", ou ainda "Oh Santa Noite", de Adolphe Adam. Do alinhamento constam ainda "Have Yourself a Merry Christmas", de Hugh Martin e Ralph Blane, "White Christmas", de Irving Berlin, e "Adeste Fideles", de autor incerto e provável origem britânica, apesar d epor vezes ser atribuído ao rei João IV. ​​