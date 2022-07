Depois de dois anos de interrupção devido à pandemia, Pedrógão Grande, que viveu em 2017 um incêndio que provocou a morte a 66 pessoas, recupera as festividades de verão, cuja importância se revela ainda maior após o interregno, salientou Luís Correia à agência Lusa.

“Poderemos mesmo dizer que esta é uma altura de reavivar o que de melhor tem este território para dar e que está, de alguma forma, dormente”, defendeu o autarca, destacando a importância das festividades para regiões do interior como Pedrógão Grande.

“Para grande parte das pessoas, esta é uma oportunidade para reencontros e convívio entre familiares e amigos. Fazem parte de uma cultura enraizada do regresso às origens para aqueles que, por questões profissionais ou outras, procuraram outros lugares e outras vivências”, reforçou.

Por estes dias, as Festas de Verão de Pedrógão Grande são esperadas com redobrada expectativa, “depois de uma conjuntura de difícil contacto pelas razões sobejamente conhecidas”.

“Vai significar, por isso mesmo, convívio, reencontros e divertimento num contexto de alegria, que permitam a todos ‘respirarem’ uma região e os sabores e saberes das suas gentes”, acrescentou.

Mas as festas de verão não são apenas entretenimento, frisou Luís Correia.

“O convívio e o divertimento saudável é essencial para criar laços de amizade, contribui marcadamente para o bem-estar das populações e, consequentemente, para aumentar os níveis de iniciativa própria e empreendedorismo”.

O novo executivo de Pedrógão Grande (PSD) estreia-se na organização das Festas de Verão e da feira de artesanato Expoarte, o que implica “um período de aprendizagem”, assumiu o vice-presidente.

“Tentámos, no entanto, de uma forma equilibrada, criar um espaço de convívio e de interação da população e visitantes, combinando diversas atividades culturais, recreativas e desportivas”, para envolver “diferentes classes etárias e preferências”.

De entre o programa, o autarca realçou a aposta no que chama “produtos da terra”, ou seja um concerto especial do músico natural de Pedrógão Grande, Rui David, com a Filarmónica Pedroguense, a música tradicional e folclore ou os concertos com bandas que integram elementos do concelho.

O programa contempla também a participação de artistas nacionais, como são os casos das atuações de Tiago Bettencourt, no sábado, e Cuca Roseta, no encerramento, no dia 24 de julho.