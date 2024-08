O Raízes Folk Fest é um festival de folclore promovido pelo Rancho Folclórico e Recreativo Clube Bonjardim do Nesperal e de Cernache do Bonjardim (Sertã) e, nesta edição, terá espetáculos na Sertã, Proença-a-Nova, Oleiros, Vila de Rei, Mação, Pedrógão Grande e Castanheira de Pera.

Em comunicado, Nuno Leitão, responsável pela organização do Raízes Folk Fest, realça a diferença e unicidade deste festival, pelo seu conceito variado, tanto geográfica como culturalmente, e que “traz mais mundo ao nosso território”.

Para esta edição, a organização tem a ambição de “fazer mais e melhor e aprimorar o que foi feito”.

Este ano participam no evento grupos do Chile, Estónia, Geórgia, Marrocos, México, Sérvia e Uruguai, além de Portugal.

O trabalho em rede e intermunicipal que a iniciativa pressupõe permite um cartaz variado que percorre um concelho diferente por dia, com os espetáculos a iniciarem-se sempre às 21h00.

Pedrógão Grande (distrito de Leiria) é o local de estreia do festival, no dia 11, com o Jardim da Devesa a receber ranchos de Portugal, México, Estónia, Sérvia, Geórgia e Marrocos.

No dia seguinte, o festival vai até ao Polidesportivo da Aldeia de Chaveira, no concelho de Mação (Santarém), e, no dia 13, o Raízes Folk Fest estreia-se no município de Castanheira de Pera (Leiria), com atuações dos ranchos junto à Praia das Rocas.

Já no dia 14, os ranchos atuam no recinto da feira de Vila de Rei (Castelo Branco) e, no dia seguinte, deslocam-se ao recinto de festas dos Montes da Senhora, em Proença-a-Nova (Castelo Branco).

No dia 16, a partir das 10h00, a Sertã (Castelo Branco) acolhe atuações em diversos pontos da vila, com os grupos estrangeiros no Largo do Município, seguindo para o Mercado Municipal e rua Cândido dos Reis, terminando junto da Casa da Cultura da Sertã.

Também nesse dia, o Raízes Folk Fest desloca-se até à Praça do Município de Oleiros (Castelo Branco), onde vão atuar os ranchos de Portugal, México, Estónia, Uruguai, Chile e Marrocos.

O concelho da Sertã acolhe o último dia festival, com o Jardim da Memória a receber uma atuação de todos os países representados.

Citado no documento, o presidente da Câmara Municipal da Sertã, Carlos Miranda, considera que “é incrível como um evento destes consegue agregar aquilo que a política e a burocracia dividiram”.

“Através deste festival de folclore estamos a agregar estes municípios num grande projeto cultural mostrando que estas divisões geográficas não impedem o trabalho conjunto em prol do desenvolvimento das nossas terras”, concluiu o autarca.