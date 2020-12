VEJA AQUI O DIRETO

No direto, Cuca Roseta vai interpretar os temas do disco, partilhar "confidências, segredos" e responder a perguntas dos seguidores. A emissão poderá ser acompanhada a partir das 21h00 em exclusivo no MEO na app Cuca Roseta do botão azul do comando MEO ou no menu das apps TV. Também pode acompanhar o concerto no Facebook e Instagram da artista.

"Cuca Roseta convida todo o seu público para a grande antestreia de lançamento do seu disco 'Meu'. Tudo vai acontecer numa sala de estar, à volta de uma lareira, num jantar informal, onde convida o seu público a ouvir em primeira mão as novas músicas, na maior intimidade, como se ali estivessem a participar nesta dupla celebração", frisa o MEO em comunicado.

Segundo a promotora, Cuca Roseta criou todos os temas para o novo álbum. "Daí que Cuca tenha escolhido batizar este novo álbum com o título 'Meu'. Aqui tudo lhe pertence – cada palavra, cada acorde, cada melodia. Depois, claro, são partilhados e enriquecidos com os contributos com os músicos que melhor a conhecem. Mas nesta tarefa difícil de peneirar entre as muitas ideias que Cuca foi acumulando, tamanha é a sua paleta de influências, um fio condutor acabou por se impor naturalmente, uma linha que cose as ligações entre estes 12 temas, cada um deles um mundo autónomo, uma pequena ilha onde a voz da cantora explora uma história e uma faceta distintas. E logo se concluiu que aquilo que faz destas ilhas um arquipélago coerente é, afinal, uma raiz clara e profundamente portuguesa", pode ler-se no comunicado de apresentação do álbum.