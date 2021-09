Para já, “O Projeto Invisível, uma revista sonora da Culturgest” pode ser ouvido no Soundcloud e no Spotify, mas em breve vai estar disponível também no iTunes (atual Apple Podcasts) e Google Podcasts, anunciou hoje a Culurgest, em comunicado.

Contudo, esclarece que se trata mesmo de uma revista, de periodicidade semestral (em setembro e janeiro), e não de um ‘podcast’.

“Não tem episódios regulares, não tem um formato completamente estático. É um conjunto de conteúdos, reportagens, entrevistas, que pode ser ouvida de uma só vez - ao longo de cerca de 90 minutos – ou que pode ser ouvida tal como consultamos, por vezes, uma revista: passo a passo, conteúdo a conteúdo, ao longo do tempo”, esclarece.

O primeiro número da revista começa com a voz de Rui Reininho a falar da experiência do concerto ao vivo do seu projeto a solo.

Nesta edição, pode ouvir-se também uma reportagem sobre sem-abrigo, a propósito da peça "Love", espetáculo em estreia do encenador britânico Alexander Zeldin, uma ‘playlist' pela 'rapper' e escritora Telma Tvon, uma leitura sobre “O fantasma da ópera”, que a companhia Primeiros Sintomas está a ensaiar, e uma entrevista aos jovens que fizeram parte do Coletivo de Curadores.

Em cada número, uma voz diferente fará “o acolhimento e a paisagem sonora”, sendo a guia desta primeira edição a artista madeirense Mariana Camacho.