A nova temporada prevê a estreia portuguesa dos mais recentes espetáculos de dança de Jan Martens, Milo Rau e Nadia Beugré, assim como do teatro documental da companhia Hotel Europa, e das mais recentes criações da artista polaca Agnieszka Polska, no contexto da BoCA - Bienal of Contemporary Art, e dos atores Albano Jerónimo e Cláudia Lucas Chéu.

Na lista estão ainda novos discos dos músicos Luís Severo e Joana Sá, numa série de concertos que também inclui nomes como Alessandro Cortini e Nivhek (conhecida como Grouper).

A celebração do aniversário da Culturgest, que abriu portas a 11 de outubro de 1993, acontece com dois concertos do saxofonista Ricardo Toscano, um em trio, outro com uma secção de instrumentos de corda.

Uma mostra dedicada a edições do escultor Alberto Carneiro (1937-2017) é a primeira do espaço expositivo que a Culturgest inaugura em outubro, no local da antiga livraria. Na mesma altura, a coleção de arte da Caixa Geral de Depósitos (CGD), centrada na expressão moderna e contemporânea, passa a ocupar galerias do edifício-sede, em Lisboa. As duas exposições ficam patentes até janeiro de 2024.

A Humanity Summit (Cimeira da Humanidade, em tradução livre) entra igualmente nos planos da fundação da CGD para a criação atual.

Marcada para de 19 a 21 de setembro, em Lisboa, como indica a página do encontro na Internet, "reúne defensores dos direitos humanos, chefes de Estado, políticos, agentes de mudança".

Siyabulela Mandela, bisneto de Nelson Mandela, ligado à organização Jornalistas pelos Direitos Humanos da África Austral e Oriental, a produtora Vanessa Ford, que acompanha a diáspora de crianças africanas, Mylene Ramos Seidl, jurista, consultora em Direito do Trabalho Diversidade e Inclusão, Graça Fonseca, antiga ministra portuguesa da Cultura, cofundadora da agência Because Impacts, e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, são alguns dos nomes anunciados pelo 'site' da cimeira.

A Humanity Summit apresenta-se como "iniciativa colaborativa", e reúne entidades tão distintas como The Imperial College, Universidade do Algarve e Município de Faro, Afrolink, Google e Nega Films, Fundação EDP, RTP e Forbes, além da Culturgest, como se lê na sua página.

Encontros com os filósofos Paul B. Preciado, no âmbito da BoCA, e Elisa Aaltola estão ainda na programação da Culturgest, assim como o ciclo de conferências "Lugares, Proximidades e Território e Aqui, no Universo", a decorrer em novembro e dezembro.

A estes junta-se a iniciativa "Histórias Comuns/Common Stories", em colaboração com o festival Alkantara e a Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, em Paris, "num projeto a três anos", que envolve "outras entidades", "em torno da diversidade nas artes cénicas".

De janeiro a abril de 2024, o ciclo "Aqui, no Universo", que conta com o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, vai "reunir investigadores e pensadores num diálogo que une a cultura científica às preocupações humanas e às perturbações de origem humana".