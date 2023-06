Com um título que significa “Marcha dos Impérios”, a nova versão do jogo de estratégia medieval desenvolvido pela delegação búlgara da Gameloft ficará disponível para todo o mundo em agosto e resulta de uma parceria com a empresa municipal Feira Viva, que, após 25 edições do evento em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, aponta a Viagem Medieval como a maior recriação histórica da Europa.

Svetozara Davidkova é a responsável pelo marketing de produto da Gameloft búlgara e, em entrevista à Lusa, afirma: “Acreditamos que a integração da Viagem Medieval no ‘March of Empires’ é uma oportunidade fantástica para todos – para os jogadores, que vão aprender mais sobre a história portuguesa e seguir os passos e os momentos gloriosos de um dos maiores líderes do país, e para os visitantes do evento, que poderão continuar a sua experiência medieval ao descarregarem o jogo e juntarem-se a esta épica viagem através da história”.

O fundador do império mongol Genghis Khan, a heroína francesa Joana d’Arc e o rei britânico Ricardo I “Coração de Leão” são alguns dos outros guerreiros que protagonizam este jogo gratuito, lançado em 2015 para telemóvel e computador. Compatível com sistemas Android e Apple, integra com frequência a lista de títulos mais populares na categoria de estratégia 4X (abreviatura de Descobrir, Expandir, Explorar e Exterminar) e é atualmente uma das principais marcas da Gameloft, com 400.000 utilizadores ativos todos os meses e um total acumulado de 55 milhões de downloads.

“O objetivo do jogo é construir uma aliança poderosa e subir ao trono através da arte da guerra e da estratégia”, explica Svetozara Davidkova. “O jogador fortifica o seu castelo, reúne um exército, vê a sua civilização crescer – e colide em tempo real com outros guerreiros ambiciosos, já que só o reino mais poderoso pode reclamar o trono”, acrescenta, anunciando D. João I como “novo campeão” da disputa de 35 níveis.

Emídio Sousa, presidente do conselho de administração da Feira Viva, afirma que a inclusão do rei D. João I e do general Nuno Álvares Pereira no jogo da Gameloft, “por iniciativa da própria empresa”, demonstra “a dimensão internacional e económica da marca ‘Viagem Medieval’”, mas, “mais do que qualquer vantagem para o evento, potenciará sobretudo uma maior divulgação da história de Portugal em território estrangeiro”.

O autarca acredita que essa promoção é, aliás, “praticamente inevitável”, considerando que o “March of Empires” é muito popular nos Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Turquia, e que a Gameloft distribui esse e outros jogos por mais de 100 países, disponibilizando-os “com narrativas historicamente precisas, factos interessantes sobre cada país e personagem, e batalhas lendárias como a de Aljubarrota, que agora também vai figurar na nova versão”.

Emídio Sousa defende, por isso, que a parceria será particularmente positiva para as gerações mais novas: “Precisamente por utilizarem tanto as novas tecnologias, os jogos e os ‘videogames’, esses utilizadores podem não conhecer o contributo do Mestre de Avis para o arranque da expansão marítima portuguesa nem o papel de Nuno Álvares Pereira na batalha de Aljubarrota, e, com este cruzamento entre cultura e tecnologia, vão aumentar o seu conhecimento sobre a história do território português, europeu e mundial”.

Svetozara Davidkova reconhece que o tema fascina grande parte da equipa da Gameloft, que emprega atualmente 3.600 pessoas em todo o mundo, criando jogos para todas as plataformas digitais, operando franchises próprios como o Asphalt e Dragon Mania Legends, e colaborando com marcas como a Lego, Universal, Fox, Mattel, Lamborghini e Ferrari.

“Na equipa ‘March of Empires’, todos somos fãs de história medieval e queríamos criar um jogo historicamente rigoroso, que combinasse elementos de estratégia e aventura com momentos de vitória e glória. Escolhemos como heróis as figuras que consideramos grandes líderes e cujas lutas mudaram o curso da história”, admite.

Se a nova versão do jogo também vai incluir a bandeira de Portugal e uma representação do “magnífico” Castelo de Santa Maria da Feira é porque essa mesma equipa ficou “impressionada com a escala e com a vivência verdadeiramente magnífica que a Viagem Medieval oferece” aos seus cerca de 700.000 visitantes anuais. “Quisemos acrescentar algo nosso a esta experiência inesquecível”, diz a gestora de marketing.

No mesmo espírito, de 2 a 13 de agosto a Gameloft terá na Feira “duas cabines fotográficas em que todos os visitantes da Viagem poderão ficar com uma recordação da iniciativa, descarregar o jogo e participar em sorteios”. Para os utilizadores noutros locais do mundo haverá notificações sobre o evento, informação sobre as novidades do jogo e ‘teasers’ protagonizados por ‘influencers’ internacionais da área de história, sendo que um desses vídeos será gravado em plena Viagem Medieval.