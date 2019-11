Para Gil Ferreira, realizar o Loop e dar palco aos 35 bailarinos, músicos e outros intérpretes envolvidos no festival é assim "apoiar os artistas emergentes e a nova criação e, por conseguinte, liderar hoje o gosto e as tendências do amanhã".

É nesse contexto, aliás, que a terceira edição do festival passa também a incluir a "Loop Box", que, aludindo ao formato "blackbox" de uma sala-estúdio, pretende funcionar como "um espaço de apresentação de primeiros trabalhos e experiências", e promover a multiplicidade artística e cultural em linguagens como o ‘locking’, ‘swing’, ‘house dance’, ‘breaking’, ‘waacking’, hip-hop e teatro.

Pelo Loop passarão assim no sábado sete novos valores da dança urbana, entre os quais o português Caco Lebre com "3065" e as duplas espanholas de Martín Rodriguez e Alba Bernal com "Swayin'", Jana Cobas e Nacho García com "En Vivo" e a designada "Elahood" com "Impermeable". Outras performances de coreógrafos e bailarinos emergentes são "Expatriada" de Joana Cruz, "Textures" de Flávia Moreira e "Redor" de Maria Antunes.

Após uma sessão de improviso com música ao vivo, a programação do sábado completa-se com outras quatro produções por criadores já afirmados, a partir das 22:00. A primeira será "Ancestralidade", de Lúcia Afonso, após o que se segue em palco "Rubble King" por Duarte Valadares, "Música e Movimento" por Max Oliveira e ainda "Blue Monday", que Héctor Plaza e Agnés Sales estreiam em Portugal após o lançamento dessa coreografia na última edição do Hop Festival & Breakin' Convention.

As oficinas, por sua vez, decorrem nas manhãs de sábado e domingo, sob a direção de Maria Antunes, da dupla de Hector Plaza e Agnés Sales, e também pela Helahood.

Após alterações ao programa inicialmente divulgado devido a impedimentos logísticos imprevistos, os bilhetes para as atuações propriamente ditas continuam disponíveis ao preço de oito euros. O acesso às performances da Loop Box é gratuito e a participação nas oficinas tem um custo de 30 euros.