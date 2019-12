De acordo com uma nota do município divulgada, além do concerto de Dany Silva junto à Doca dos Pescadores e do espetáculo de pirotecnia sobre as águas do Sado, a passagem de ano organizada pela Câmara Municipal e peça Associação Baía de Setúbal, com a colaboração de diversas unidades hoteleiras e de um bar da zona ribeirinha, inclui outros destaques.

Segundo a Câmara De Setúbal, depois do concerto de despedida do ano de 2019, "os primeiros acordes musicais de 2020 ficam a cargo do DJ Fridayboyz RFM Pedro Simões, que dá música à Doca dos Pescadores das 00:15 às 01:30".

No Palco Rockalot, instalado na praia da Saúde, a Rui Do Cabo Band atua das 22:30 do último dia deste ano até às 2:30 do dia 1 de janeiro de 2020.

Além da música e da animação na zona ribeirinha de Setúbal e nos bares e restaurantes da Avenida Luísa Todi, que vão manter as portas abertas pela madrugada dentro, haverá carrinhas de street food.