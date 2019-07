Os Muse regressam a Portugal esta quarta-feira, dia 24 de julho, para um concerto no Passeio Marítimo de Algés, como parte da "Theory World Tour". Nas redes sociais, a organização deixou alguns avisos aos fãs que vão ao concerto.

Como já é habitual, foi partilhada uma lista de objetos que não podem entrar no recinto do espetáculo. "Correntes metálicas ou qualquer objeto pontiagudo; Malas de grandes dimensões (superiores a 40cm x 30cm x 15cm); Lanternas e lasers; Armas de fogo e armas brancas; Mensagens xenófobas ou de apelo à violência; Caixas e recipientes com comida; Cadeiras de qualquer tipo; Material explosivo e pirotécnico; Chapéus de chuva; Bebidas alcoólicas, drogas e seringas; Câmaras profissionais, selfie sticks e hastes rígidas; Garrafas, latas e copos; Capacetes; Bolas de qualquer tipo; Gravadores áudio e altifalantes; Instrumentos musicais; Qualquer objeto que possa ser arremessado", são os objetos proibidos.

A banda vai apresnetar o disco "Simulation Theory", que sucede a "Drones", lançado em 2015, o seu último álbum de estúdio, que se estreou no primeiro lugar das tabelas em 21 países de todo o mundo.

Com o álbum, a banda conquistou o seu segundo Grammy, para Melhor Álbum de Rock. Desde a sua formação, em 1994, os Muse já lançaram sete álbuns de estúdio, com vendas a rondar as 20 milhões de cópias em todo o mundo.

Os Muse já venceram também inúmeros prémios, incluindo dois Grammys, um American Music Award, cinco MTV Europe Music Awards, dois Brit Awards, dez NME Awards e sete Q Awards, entre outros.