Um homem agrediu o comediante Dave Chappelle durante um espetáculo de comédia stand-up em Los Angeles, que não ficou ferido.

Apesar da proibição de ter os telemóveis ligados, circulam vários vídeos nas redes sociais a mostrar Chappelle quase a terminar o espetáculo na terça-feira à noite durante o festival de comédia "Netflix Is A Joke", no Hollywood Bowl, quando um homem da plateia subiu no palco e o atirou ao chão.

O 'site' TMZ obteve as imagens mais claras do ataque.

O agressor, que tinha uma réplica de pistola que funciona como uma faca, foi rapidamente detido pelos seguranças e outras pessoas, incluindo Jamie Foxx, após correr para trás de uma ecrã no palco. Foi identificado como Isaiah Lee, de 23 anos, e acusado de agressão com arma mortal, disse a porta-voz da polícia de Los Angeles, Lizeth Lomeli.

Outros vídeos mostram-no a ser levado numa maca para um hospital, acrescentou Lomeli.

Quando questionada sobre o que teria motivado o ataque, ela disse que isso faz parte da investigação policial.

Chappelle, de 48 anos, gerou protestos recentemente pelas suas piadas consideradas transfóbicas, mas não se sabe até ao momento qual foi o motivo do ataque.

Durante o espetáculo, ele fez uma piada com a necessidade de precisar de mais segurança e logo a seguir ao ataque brincou "foi um homem trangénero".

Vencedor do Prémio Mark Twain de Humor nos EUA de 2019, ele foi acusado de apontar especialmente contra a comunidade transgénero nos seus especiais de comédia, principalmente o "The Closer", lançado pela Netflix em outubro. O espetáculo gerou protestos de ativistas, que consideraram que ele promoveu a discriminação.

O episódio trouxe à memória a agressão de Will Smith ao comediante Chris Rock no palco da cerimónia dos Óscares por fazer uma piada sobre a cabeça rapada da sua esposa, Jada Pinkett Smith. E os vídeos mostram Chris Rock, que tinha atuado mais cedo no festival, a aparecer com Chappelle no palco logo a seguir ao ataque e brincar: "Aquele era o Will Smith?""