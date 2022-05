Dave Chappelle foi agredido quando estava quase a terminar um espetáculo na terça-feira à noite durante o festival de comédia "Netflix Is A Joke", no Hollywood Bowl, quando um homem da plateia subiu no palco e o atirou ao chão.

O 'site' TMZ obteve as imagens mais claras do ataque.

O agressor, que tinha uma réplica de pistola que funciona como uma faca, foi rapidamente detido pelos seguranças e outras pessoas, incluindo Jamie Foxx, após correr para trás de uma ecrã no palco.

Foi identificado como Isaiah Lee, de 23 anos, e acusado de agressão com arma mortal, disse a porta-voz da polícia de Los Angeles, Lizeth Lomeli, e não ficou em bom estado após a intervenção dos seguranças (e de Jamie Foxx).

O incidente fez imediatamente recordar a bofetada na cerimónia dos Óscares que Will Smith deu a Chris Rock (que estava no Hollywood Bowl e apareceu com Chappelle no palco logo a seguir ao ataque e brincou: "Aquele era o Will Smith?") e agravou os receios de que esse episódio possa ser o rastilho para outros do géneros, colocando em resto a integridade física dos comediantes sempre que sobem a palco para atuar.

Mas na primeira reação oficial ao sucedido, o porta-voz de Dave Chappelle colocou o ênfase no que significou o espetáculo.

"Dave Chappelle comemorou quatro noites de comédia e música, batendo recordes de vendas para um comediante no Hollywood Bowl. Esta série iguala Chappelle com os Monty Python para o maior número de espetáculos por qualquer comediante no Hollywood Bowl, alcançando 70 mil fãs de diversas origens durante o primeiro festival de comédia 'Netflix Is A Joke' e ele recusa permitir que o incidente da noite passada ofusque a magia deste momento histórico”, diz o comunicado.

"Por mais infeliz e perturbador que tenha sido o incidente, Chappelle continuou com o espetáculo. Jamie Foxx e Chris Rock ajudaram a acalmar a multidão com humor antes de Chappelle apresentar os últimos convidados musicais da noite", continua o texto, indicando o nome dos outros artistas convidados da noite, tanto da música como da comédia.

Um porta-voz da Netlix também reagiu à agressão e ao que está em causa: "Preocupamo-nos profundamente com a segurança dos criadores e defendemos fortemente o direito dos comediantes de stand-up de se apresentarem no palco sem medo de violência".