Jamie Foxx revelou que a "complicação médica" que sofreu em abril de 2023 foi um acidente vascular cerebral (AVC).

O ator e comediante vencedor de um Óscar falou sobre os detalhes em "Jamie Foxx: What Had Happened Was..."., um novo especial para a Nextlix filmado no Alliance Theatre, numa sala de espetáculos em Atlanta a pouco mais de 350 metros do hospital que lhe salvou a vida.

"Jamie Foxx, vencedor do Oscar e do Grammy e estimada lenda da comédia, regressa ao palco para pôr os pontos nos “ii” com um evento cómico que celebra a resiliência, o humor e o poder da comunidade. Ter piada é o segredo da vida.", resume a plataforma sobre o programa que ficou disponível esta terça-feira.

O programa tem humor, nomeadamente tendo como alvo Sean “Diddy” Combs, imitações de famosos e momentos musicais, mas a parte central é a revelação da "complicação médica" descrita pela sua filha Corinne Foxx nas redes sociais a 12 de abril de 2023.

É a filha que faz a apresentação do pai no programa, dizendo “Este é um momento especial para mim e minha família. Só estar aqui é uma bênção”.

"What Had Happened Was" créditos: Netflix

“Disseram que não conseguia andar. Disseram que estava paralisado, mas olhem para mim agora”, diz o ator em lágrimas enquanto canta e dança para o público para provar que “ainda é sexy”, enquanto repete “Atlanta salvou a minha vida”.

“Se dançar a noite toda, não se preocupem comigo. Estou feliz por estar vivo.”, resume.

Mais à frente chega a parte mais séria, o que aconteceu num dia em que não estava a rodar o filme "Back in Action".

Uma forte dor de cabeça foi o momento da viragem: o ator contou que desmaiou antes de conseguir tomar uma aspirina.

No especial, conta que os médicos lhe disseram que teve uma hemorragia cerebral que levou ao AVC e apesar da operação, não conseguiram encontrar a causa.

“É um mistério, ainda não sabemos exatamente o que aconteceu comigo. Estava com muita dor de cabeça e pedi uma aspirina. Antes que a pudesse tomar, desmaiei", recorda.

E acrescenta: "Não me lembro de 20 dias. O que me disseram foi que me levaram ao primeiro médico e me deram uma injeção de cortisona e mandaram-me para casa. [...]. A minha irmã [Deidra Dixon] disse ‘Não’. Com um metro e meio de altura e cheia de nada além de amor, disse 'Algo está mal com o meu irmão."

Foi no Piedmont Hospital que o doutor Schuette, um 'médico branco com uma t-shirt dos LA Lakers', explicou à irmã o que se estava a passar.

"Levaram-me para operar… a vida não nos passa à frente dos olhos, foi estranhamente pacífico.”, conta.

Foxx explicou que acordou a 4 de maio 2023: "Quando acordei, vi-me numa cadeira de rodas, não conseguia andar"

Aceitar a sua condição não foi fácil e admite que o ego afetou a longa recuperação: "O Jamie Foxx não tem tromboses. Isso é treta de velhos".

Eventualmente, consultas de psiquiatra levaram-no a conversas profundas com Deus e ajustar a sua atitude e seguir o único caminho que conhecia para melhorar: o humor.

O lema tornou-se: “Se conseguir continuar a ser engraçado, posso continuar a viver”.