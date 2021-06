David Carreira partilhou esta sexta-feira, dia 4 de junho, no Spotify a canção oficial de Portugal para o Campeonato da Europa. O tema "Vamos Com Tudo", que "tem como objetivo unir todos os falantes da língua portuguesa", conta com a participação de Giulia B, Ludmilla e Preto Show.

"A música de David Carreira é bem clara 'Vamos com tudo, vamos com todo'”, este é mote. Sendo o único país de Língua portuguesa a disputar o campeonato da Europa, é objetivo unir todas as comunidades lusófonas em torno de um só objetivo: apoiar Portugal. Deste racional nasceu o convite aos três artistas, que imediatamente aceitaram este desafio por considerarem 'Portugal o País irmão'. Portugal, Brasil e Angola, mas não só, porque todos os países de língua oficial portuguesa estão representados na música e no videoclipe, juntos a gritar a uma só voz 'Força Portugal'", frisa a agência do artista.

Nuno Moura, diretor de marketing da Federação Portuguesa de Futebol, explica que "a paixão e carinho pela Seleção ultrapassa as fronteiras do nosso País". "Encontramo-la presente em todo o mundo e, especialmente, nos países de língua portuguesa que têm uma relação próxima e especial com Portugal e com a Seleção. Numa competição como o Euro 2020, a nossa camisola representa não apenas os muitos milhões de portugueses e a diáspora, bem como centenas de milhões de outros fãs espalhados pelas mais diversas geografias. Esta música reforça a globalidade que Portugal tem e cria uma onda de apoio positiva que certamente inspirará os nossos jogadores a superarem-se", frisa.

Já Giulia B confessa que ficou "muito feliz" quando recebeu o convite de David Carreira: "Sou super fã do Ronaldo e claro de toda a equipe portuguesa. Fazer parte desta música é um grande orgulho e estou muito orgulhosa do resultado final".

“A energia desta música vai pegar todo o mundo. Até a seleção portuguesa vai ficar com mais ânimo para tentar repetir o feito da última copa da Europa”, acrescenta Ludmilla.

Preto Show sublinha ainda que apoia sempre a seleção portuguesa "Foi um privilégio fazer parte da construção deste hino que eu espero que vos agarre a todos, quanto me agarrou a mim", conta.

"Ter a oportunidade de escrever, compor e produzir o hino oficial da seleção é um sonho. Jogo futebol desde que me lembro de ser gente, parei de jogar profissionalmente devido a uma lesão e por isso o meu coração respira futebol, ainda para mais com a seleção do país do meu coração. Sou orgulhosamente português e por isso mesmo quis alargar esta música apoio a outros países de língua portuguesa. Unir toda a lusofonia foi impossível e desta forma os meus convites recaíram em Angola e Brasil. Acho que o resultado final está incrível e gostava que todos aprendessem a letra e quem sabe a coreografia", frisa David Carreira.