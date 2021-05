Depois de vários adiamentos devido à pandemia da COVID-19, David Carreira regressa esta semana aos palcos. Na sexta-feira, dia 14 de maio, às 20h00, o cantor atua no Campo Pequeno, em Lisboa, e, no dia seguinte, 15 de maio, sobe ao palco do Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

Os espetáculos fazem parte da iniciativa Santa Casa Portugal Ao Vivo, promovida pela Everything is New e PEV Entertainment. Segundo as promotoras, os bilhetes adquiridos para as datas inicialmente previstas mantêm-se válidos para as novas datas (não é necessário proceder à troca dos bilhetes).

Nos concertos, o artista vai apresentar o seu último álbum de originais, "7" (2018), e recordar alguns dos sucessos da sua carreira.