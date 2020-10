Eddie Van Halen, histórico guitarrista, compositor e fundador da banda Van Halen, morreu no dia 6 de outubro, aos 65 anos, depois de uma longa luta contra um cancro na garganta. Questionado nas redes sociais sobre a carreira do artista, David Crosby reagiu com indiferença.

O veterano do rock, que fez parte dos The Byrds ou Crosby, Stills, Nash & Young, reagiu inicialmente apenas com um "meh" e as críticas multiplicaram-se. "Muitos de vós gostavam dos Van Halen. Quando o conheci, pareceu-me um tipo simpático. E era talentoso. 'Meh', para mim, significa que não me dizia muito", explicou.

Já esta terça-feira, dia 13 de outubro, depois uma onda de críticas, David Crosby pediu desculpa no Twitter e revelou que não se lembrou que o guitarrista tinha falecido. "Fãs dos Van Halen, dei uma resposta que não foi fixe. A verdade, e ainda é mais embaraçosa, é que me esqueci de que ele tinha morrido. Caso contrário, teria ficado com a boca fechada. Também cometo erros, não quis ofender", frisou.