Britney Spears editou o seu livro de memórias, "A Mulher Que Há Em Mim", no ano passado e revelou alguns detalhes da sua relação com Justin Timberlake. Nos capítulos, a cantora revela que o artista a convenceu a fazer um aborto, contando ainda que foi traída.

Esta semana, na sua conta no Instagram, Britney Spears pediu desculpa ao ex-namorado e elogiou a sua nova canção. Na rede social, a artista publicou ainda um excerto na participação de Timberlake no "The Tonight Show", de Jimmy Fallon.

"Peço desculpa por algumas das coisas que escrevi no meu livro. Se ofendi alguma das pessoas de que gosto genuinamente, lamento", começou por escrever. "Quero também dizer que adoro a canção nova do Justin, a ‘Selfish’. Sempre que o vejo ao lado do Jimmy parto-me a rir. E a ‘Sanctified’ também é fixe", acrescentou Britney Spears.