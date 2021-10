A obra apresenta 91 histórias em rima, curtas e longas - às vezes uma frase, uma interrogação -, sobre o o imaginário da infância, onde entram monstros, dragões, animais ferozes, mas também trabalhos de casa, a natureza, o futebol e os adultos.

"Eles dizem que os trovões/ são o som que os raios fazem/ quando atravessam o ar./ Mas a mim ninguém me engana:/ Trovão só pode ser/ o som do céu a arrotar", lê-se num dos poemas.

Às rimas de "O meu cavalo indomável" foram somadas ilustrações, a preto e branco, de Ricardo Ladeira.

A apresentação está marcada para dia 9 no jardim da biblioteca municipal do Palácio Galveias, em Lisboa, com a presença dos dois autores.