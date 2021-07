O cartaz da edição da Feira das Lambarices, que vai decorrer de 3 e 11 de setembro, em Águeda, já foi revelado. O evento "alia a música a uma forte componente gastronómica" e vai contar com a presença de todos os municípios do país.

"A programação artística é bastante eclética e inclui alguns dos nomes mais sonantes do panorama actual, sendo estas as últimas confirmações no cartaz: Cláudia Pascoal, Anselmo Ralph, Ana Moura e Rony Fuego", anunciou a organização esta quinta-feira, dia 8 de julho.

Miguel Araújo e os convidados António Zambujo e Tatanka, Luísa Sonza, Miguel Angelo com a Banda Alvarense, Bárbara Bandeira, Bárbara Tinoco e Fernando Daniel também fazem parte do cartaz.

Os passes, válidos para os nove dias do evento, já estão à venda nos locais habituais e custam 50 euros.

Conheça o cartaz:

3 de setembro

Cláudia Pascoal

Miguel Araújo e os convidados António Zambujo e Tatanka

4 de setembro

Anselmo Ralph

Luísa Sonza

5 de setembro

Miguel Angelo com a Banda Alvarense

6 de setembro

Bárbara Bandeira

Djodje

7 de setembro

Bárbara Tinoco

Os Quatro e Meia

8 de setembro

Piruka

Fernando Daniel

9 de setembro

Deejay Telio

Plutónio

10 de setembro

Nuno Ribeiro

Ana Moura

11 de setembro

Rony Fuego

Calema