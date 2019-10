Mayra Andrade, que tem andado em digressão com o recente álbum "Manga", apresenta-se no domingo num concerto já esgotado em Choisy-le-Roi, no âmbito do Festi'Val de Marne, que começa na sexta-feira nos arredores de Paris.

No mesmo festival estarão ainda, no dia 12 em Créteil, a fadista Ana Moura, que está a finalizar um novo álbum, e António Zambujo, que acaba de ser nomeado para os Grammy Latinos com a canção "Sem palavras".

Na véspera deste concerto, António Zambujo estará no Espace des Artes em Chalon-sur-Saône.

Mayra Andrade levará ainda as canções de "Manga" ao Nancy Jazz Pulsations, com concerto marcado para o dia 9, no arranque do festival.

No mesmo evento apresentar-se-á no dia 19 a cantora angolana Pongo, que cresceu em Lisboa, colaborou com os Buraka Som Sistema e lançou em 2018 o álbum "Baia".

Tracy de Sá, artista goesa que cresceu em Lisboa e em Espanha e se fixou em França, apresenta-se no dia 17.