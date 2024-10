Depois de ser apresentado em mais de 40 concertos, o espetáculo ‘reEncanto’ de Mayra Andrade sobe ao palco do Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, a 9 de dezembro.

“ReEncanto” é o nome do espetáculo, mas também de uma edição digital e em disco deste projeto, que serão lançados a 11 de outubro.

O álbum foi gravado ao vivo na Union Chapel, em Londres, em 2023, precisamente durante um dos espetáculos que Mayra Andrade e Djodje Almeida realizaram, o qual deverá ser agora apresentado em Lisboa.

Neste álbum, Mayra Andrade revisita o repertório que compôs, mas de uma forma mais intimista, apenas com voz e violão, estando presentes temas como “Navega” (2006), de “Stória, Stória...” (2009), “Lovely Difficult” (2013) e “Manga” (2019).

“Foi interessante. Algumas destas músicas eu escrevi com 18 anos, hoje tenho 39 (…) e apercebi-me que há coisas que eu escrevi, antes mesmo de terem sentido, e hoje em dia consigo perceber essas histórias e vê-las de uma forma muito mais inteira do que quando as escrevi”, disse, numa recente entrevista à agência Lusa, a propósito do lançamento deste novo álbum.

Nascida em Cuba, pouco antes de ir para Cabo Verde, Mayra Andrade, 39 anos, viveu em muitos países e todos eles contribuíram para as suas composições, que podem ser agora revisitadas no álbum “reEncanto” e no espetáculo com o mesmo nome, que chega a Lisboa dentro de dois meses.