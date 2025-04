A cantora cabo-verdiana Mayra Andrade apresenta em junho, na Casa da Música, no Porto, “reEncanto”, concerto de voz e violão, que estreou no final de 2022 e com o qual tem percorrido vários países, foi hoje anunciado.

A apresentação do espetáculo de Mayra Andrade na Casa da Música está marcada para 05 de junho, de acordo com o agenciamento da cantora, num comunicado hoje divulgado. Em “reEncanto”, no qual Mayra Andrade está em palco acompanhada apenas pelo músico cabo-verdiano Djodje Almeida, a cantora convida o público a “redescobrir a origem e essência de algumas das canções que assinou ao longo da sua discografia - desde ‘Navega’ (2006), de onde saíram ‘Comme s’il en pleuvait’ e ‘Dimokránsa’, a ‘Manga’ (2019), ao qual pertencem ‘Afeto’ e ‘Segredu’”. Em outubro do ano passado, foi editado o álbum “reEncanto”, gravado ao vivo na Union Chapel, em Londres, em 2023. Em julho, no dia 12, Mayra Andrade apresenta o espetáculo no 79.º Festival d’Avignon, que se realiza entre 05 e 26 de julho, naquela cidade francesa, e que tem o encenador e dramaturgo português Tiago Rodrigues, como diretor artístico.