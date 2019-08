Desde o início de agosto, vários incêndios têm afetado a floresta amazónica - no início do mês, o governo do Amazonas decretou situação de emergência no sul do estado e na Região Metropolitana de Manaus devido ao "impacto negativo da desflorestação ilegal e queimadas não autorizadas".

Nas redes sociais, celebridades de todo o mundo têm partilhado imagens e mensagens de sensibilização. Demi Lovato, Billie Eilish, Caetano Veloso, Jaden Smith, Anitta, Elza Soares, Ariana Grande e Cara Delevingne foram alguns dos artistas que já se manifestaram.

Veja algumas das mensagens: