A epidemia do novo coronavírus (Covid-19) tem afetado a indústria do entretenimento. O Governo português divulgou esta segunda-feira, dia 9 de março, o plano de contingência para o novo coronavírus.

A ministra da Saúde, Marta Temido, avançou que está previsto que "eventos com mais de cinco mil pessoas em espaços abertos sejam suspensos ou adiados, eventos com mais de mil pessoas em áreas abertas possam ser adiados ou cancelados".

Em comunicado, a promotora Primeira Linha anunciou que os concertos dos seus artistas agenciados seriam adiados.

A promotora frisa que a decisão foi tomada "atendendo às orientações da Direção Geral de Saúde, reforçadas pela recomendação das Entidades Governamentais competentes, que apelam ao cancelamento ou adiamento de eventos de massa, de modo a não potenciar a disseminação do vírus COVID-19".

"Lamentamos o inconveniente que esta situação possa causar, mas estamos convictos que será a ação mais sensata e segura face à situação que se vive em Portugal e no Mundo. É intenção da Primeira Linha remarcar todos os espetáculos. Pedimos a compreensão de todos pelo facto de ainda não nos ser possível comunicar as novas datas. Os portadores de bilhetes deverão solicitar a devolução do valor no local de compra", acrescenta em comunicado.

LISTA DE CONCERTOS ADIADOS: