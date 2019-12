As Cartaxo Sessions apresentam, na sexta-feira à noite, no Centro Cultural do Cartaxo, Bruto and the Cannibals, Palmers e Bunny O’Williams, trazendo, na sua sessão de dezembro, “outros cânticos” ao Natal da cidade, afirma um comunicado do município.

Reverendo Bruto, Mário Ayres (guitarra), Luís Psycho (baixo), Duarte Vicente (bateria) vão tocar músicas do disco "twisted twist", com temas como "Wild, Wild, World", "Slut from Hell" ou "Like a Rocket", afirma a nota da Câmara do Cartaxo (Santarém). Apresentados como “fiéis a riffs eletrizantes e ritmos acelerados”, os Palmers - Raquel Custódio (bateria), Cláudia Brás (baixo) e Vasco Cavalheiro (guitarra) – levam ao Centro Cultural do Cartaxo “uma promissora e marcada sonoridade que junta Garage, Surf e Punk Rock”, acrescenta. Newsletter Fique a par de todas as novidades do SAPO Mag. Semanalmente. No seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas quentes do cinema, da TV e da música estão nas notificações do SAPO Mag. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.